Ещё
Джошуа — Уайлдеру: Веди себя скромнее, а то отцепим от поезда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джошуа — Уайлдеру: Веди себя скромнее, а то отцепим от поезда 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
31 марта в Кардиффе (Великобритания) чемпион WBA Super, IBF, IBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) британец Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) сразится в объединительном поединке с чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером (25-0, 18 КО).
В рингсайде ожидается появление чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) из США — американец надеялся на то, что ему разрешат подняться в ринг и бросить вызов победителю. Джошуа, фаворит противостояния с Паркером, категорически против появления американца в ринге.
«Уайлдер вроде бы уже и не ребёнок, но ведёт себя именно так, — считает Джошуа. — Если он настроен серьёзно и хочет объединительного поединка, то нам предстоят непростые переговоры. А если нет, то и нечего создавать шум. Иначе мы просто отцепим его от поезда».
Читайте также: Тренер Уайлдера: Отказываюсь верить, что Джошуа — ручной зверёк Херна
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Всё просто: я дерусь с Канело, а Сондерс дерётся с Головкиным — О'Салливан Теперь официально: Ломаченко встретится с Линаресом — комментарии сторон Уайт и Браун потренировались на публику перед боем: видео и фото
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова не ошиблась, но проиграла28
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России31
Загитова: нужно закрыть рот и не есть
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке74
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение