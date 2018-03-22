Джошуа — Уайлдеру: Веди себя скромнее, а то отцепим от поезда

31 марта в Кардиффе (Великобритания) чемпион WBA Super, IBF, IBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) британец Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) сразится в объединительном поединке с чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером (25-0, 18 КО).

В рингсайде ожидается появление чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) из США — американец надеялся на то, что ему разрешат подняться в ринг и бросить вызов победителю. Джошуа, фаворит противостояния с Паркером, категорически против появления американца в ринге.

«Уайлдер вроде бы уже и не ребёнок, но ведёт себя именно так, — считает Джошуа. — Если он настроен серьёзно и хочет объединительного поединка, то нам предстоят непростые переговоры. А если нет, то и нечего создавать шум. Иначе мы просто отцепим его от поезда».

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