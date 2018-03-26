Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, Александр Поветкин 31 марта, Уэльс.

Кардифф готовится принять масштабный вечер бокса в ближайшую субботу. Всё, что нужно знать о боях Поветкина Джошуа — в нашей трансляции.

31 марта на Principality Stadium в Кардиффе в ринг выйдут звёзды супертяжёлого веса. Главным событием вечера бокса станет объединительный бой чемпиона по версиям WBA Super, IBO и IBF Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) с обладателем пояса WBO Джозефом Паркером (24-0, 18 КО). Новозеландец Паркер должен стать самой суровой проверкой для британца Джошуа со времён его схватки с Владимиром Кличко . На кону в поединке хэдлайнеров — четыре пояса, три из которых входят в число престижнейших.

В соглавном бою вечера россиянин Александр Поветкин (33-1, 23 КО) схлестнётся с британцем Дэвидом Прайсом (26-4, 22 КО). В своём 35 поединке на профи ринге Поветкину предстоит защищать пояса WBA Inter-Continental и WBO International в супертяжёлом весе.

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Фрагмент подготовки Александра Поветкина к поединку с Дэвидом Прайсом.

Промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера Лу Дибелла считает, что объединительный бой его подопечного с Энтони Джошуа пройдёт не раньше начала 2019 года. Следующий бой Джошуа проведёт с Джозефом Паркером 31 марта. «Не думаю, что бой Уайлдера и Джошуа пройдёт сразу после поединка Энтони с Джозефом Паркером. Более реальная дата — начало 2019 года. Сейчас Уайлдер готов к бою с Джошуа, у нас нет следующего соперника, но, думаю, этот бой пройдёт не раньше начала 2019 года», — приводит слова Лу Дибеллы ESPN.