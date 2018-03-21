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Энтони Джошуа продемонстрировал готовность к бою с Паркером: видео и фото
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Энтони Джошуа продемонстрировал готовность к бою с Паркером: видео и фото 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версиям WBA и IBF в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) провёл открытую тренировку в рамках подготовки к объединительному поединку против новозеландца Джозефа Паркера (24-0, 18 КО), которому принадлежит титул WBO. Бой состоится 31 марта в Кардиффе (Уэльс).
Читайте также: Паркер — о поединке с Джошуа: Кое-кто улетит в нокаут, но не я  Фото: Лоуренс Люстиг (BoxingScene)
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