Энтони Джошуа продемонстрировал готовность к бою с Паркером: видео и фото

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) провёл открытую тренировку в рамках подготовки к объединительному поединку против новозеландца Джозефа Паркера (24-0, 18 КО), которому принадлежит титул WBO. Бой состоится 31 марта в Кардиффе (Уэльс).

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