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Паркер — о поединке с Джошуа: Кое-кто улетит в нокаут, но не я
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Паркер — о поединке с Джошуа: Кое-кто улетит в нокаут, но не я 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Новозеландский чемпион WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Джозеф Паркер (25-0, 18 КО) собирается 31 марта в Кардиффе (Великобритания) нанести дебютное поражение британскому чемпиону WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), а затем стать абсолютным чемпионом мира, перебоксировав американца Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО), чемпиона мира по версии WBC.
3 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США) Уайлдер одержал непростую победу над кубинцем Луисом Ортисом (28-1, 24 КО), побывав по ходу поединка на грани досрочного поражения. Ранее, в апреле 2017-го года, Джошуа победил украинского ветерана Владимира Кличко (64-5, 53 КО), побывав в нокдауне в 6-м раунде.
Паркер верит в то, что обладает достаточной мощью и техникой, чтобы побить и Джошуа, и Уайлдера: «Конечно же, кое-какие огрехи у Джошуа и Уайлдера я заприметил. Попытаюсь воспользоваться. Но, конечно же, нужно отметить, что и у американца, и у британца настоящее чемпионское сердце. Они оба были на грани досрочного поражения, но сумели выкарабкаться и одержать победу».
«Люди часто критикуют Уайлдера за его размашистость, обзывают «мельницей». Но послушайте, это ведь работает! Как бы там ни было, но он ведь реально вырубил всех, кто стоял напротив», — считает Паркер.
Новозеландский чемпион лаконично спрогнозировал исход боя против Джошуа: «Точно знаю, что кое-кто улетит в нокаут. И это буду не я».
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