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Паркер перед боем с Джошуа провёл открытую тренировку
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Паркер перед боем с Джошуа провёл открытую тренировку 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
31 марта в Кардиффе (Великобритания) на арене Principality состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет объединительная встреча в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа и чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером.
Незадолго до боя последний провёл открытую тренировку, в ходе которой пресса увидела как новозеландец проводит бой с тенью, тренирует передвижение по рингу и работает на скакалке.
Видео с открытой тренировки Паркера доступно на сайте «Чемпионата».
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