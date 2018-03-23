Паркер перед боем с Джошуа провёл открытую тренировку

31 марта в Кардиффе (Великобритания) на арене Principality состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет объединительная встреча в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа и чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером

Незадолго до боя последний провёл открытую тренировку, в ходе которой пресса увидела как новозеландец проводит бой с тенью, тренирует передвижение по рингу и работает на скакалке.

Видео с открытой тренировки Паркера доступно на сайте «Чемпионата».