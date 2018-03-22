По стопам Холифилда и Боу: Джошуа обещает кровь в бою с Паркером

Обладатель титулов WBA и IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) надеется, что его предстоящий объединительный поединок с новозеландцем Джозефом Паркером (24-0, 18 КО) напомнит любителям бокса со стажем легендарное противостояние Эвандера Холифилда и Риддика Боу из начала 90-х годов прошлого столетия. А зрители увидят нечто такое, чего в супертяжёлом весе не встретишь на каждом шагу.

«Давайте, например, скажем, что Паркер — это Холифилд, а я — Риддик Боу. У них в поединке была обоюдная скорость, комбинации на ближней дистанции. Надеюсь, мы с Джо сможем повторить то, что эти великие бойцы сделали до нас», — цитирует Джошуа Sky Sports.

«Я не могу точно сказать, как пройдёт наш поединок, но мы большие сильные парни с серьёзными ударами. Одно я знаю наверняка — будет кровь. И ещё вы станете свидетелями по-настоящему хороших и быстрых комбинаций, которых не увидишь в этом дивизионе», — обещает британец.

Поединок Джошуа-Паркер состоится 31 марта в Кардиффе (Уэльс).

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