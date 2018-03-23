В преддверии боя: Энтони Джошуа сравнил Джозефа Паркера с Владимиром Кличко

31 марта в Кардиффе (Великобритания) состоится объединительный бой в рамках супертяжёлого веса. Местный чемпион WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) встретится с новозеландцем Джозефом Паркером (25-0, 18 КО), чемпионом по версии WBO.

В преддверии поединка Джошуа ответил на ряд вопросов представителей СМИ.

— Паркер — самый опасный вызов в вашей карьере?

— Насколько отличаются два этих вызова?

— Владимир — феноменальный чемпион. Хотя многие не отдают ему должное. Но он доминировал в дивизионе больше 10 лет. Он был великим чемпионом, победил в 64 поединках из 69. Это просто феноменально. Я получил невероятно ценный и полезный урок в поединке с Кличко. И мне пригодится это в бою с Паркером. Хотя он и абсолютно другого типа боец.

— Но многие считают, что Кличко был уже не тот…

— А как вы считаете, Флойд Мэйуэзер тоже уже не тот? Он уже слишком стар?

— Намекаете на то, что они — одногодки?

— Вот именно. Люди говорят, что Мэйуэзер по-прежнему молод. Разница в том, что бойцам лёгких весовых категорий с возрастом труднее бороться с лимитом веса. Диеты и всё такое. В хэвивейте всё не так. Когда Кличко проиграл Тайсону Фьюри , все понимали — он проиграл потому, что подошёл к поединку с неправильным настроем. Все проблемы были в его голове. А перед поединком со мной я знал, что он будет в своей лучшей форме. Главное — моральный настрой. Поединок с Кличко был очень тяжёлым. Но в сравнении с Фьюри, я не довёл дело до судейских карт, я не украл титул, я вырвал бой своими руками. И поэтому наш бой запомнится надолго. Поэтому наш поединок вошёл в историю бокса.

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