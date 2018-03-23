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Анонс главных боёв уик-энда: Уайт — Браун, Гуламирян — Мерхи, Соро — Вера и другие
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Анонс главных боёв уик-энда: Уайт — Браун, Гуламирян — Мерхи, Соро — Вера и другие 

Vringe.com 9 минут назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com и FightArt предлагают вашему вниманию видеоанонс главных поединков предстоящего боксёрского уик-энда — 23-24 марта 2018 года. В частности:
— Бой за титул «серебряного» чемпиона по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между британцем Диллианом Уайтом (22-1, 16 КО) и австралийцем Лукасом Брауном (25-0, 22 КО).
— Бой за вакантный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг) между уроженцем Армении из Франции Арсеном Гуламиряном (22-0, 14 КО) и представителем Бельгии Риядом Мерхи (24-0, 20 КО).
— Матч-реванш за титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) между немцем Тайроном Цойге (21-0-1, 11 КО) и нигерийцем Айзеком Экпо (32-3, 25 КО).
— Бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) между французом Мишелем Соро (31-2-1, 21 КО) и американцем Джоном Вера (18-0, 11 КО).
А также немного м со Стефоне Янге, Иване Дычко, Майкле Гранте и Мусе Турсынгалиеве…
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