Херн гарантирует: победитель боя Уайт–Браун оспорит титул чемпиона мира

Победитель субботнего поединка в Лондоне (Англия) за титул «серебряного» чемпиона по версии WBC в супертяжёлом весе между британцем Диллианом Уайтом (22-1, 16 КО) и Лукасом Брауном (25-0, 22 КО) из Австралии гарантированно получит возможность провести бой за один из титулов чемпиона мира. Об этом в интервью AAP заявил организатор шоу и промоутер Уайта Эдди Херн.

«Это действительно очень важный бой для супертяжёлого дивизиона, им обоим есть и что терять, и что приобретать, — говорит Херн. — Очень многое стоит на кону, потому что победитель 100-процентно оспорит титул чемпиона мира, а проигравший останется ни с чем. Есть за что побороться».

Ранее Херн выказал надежду, что Уайт в случае победы проведёт поединок с американцем Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО), которому принадлежит титул WBC.

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