Прямая онлайн трансляция: Диллиан Уайт — Лукас Браун, Дерек Чисора, Фрэнк Бульони

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Лондоне (Великобритания), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— Бой за серебряный титул WBC в супертяжёлом весе между британцем Диллианом Уайтом (22-1, 16 КО) и австралийцем Лукасом Брауном (25-0, 22 КО).

Андеркард

— Бой за титул Британского боксёрского совета (BBBoC) в лёгком весе (до 61,2 кг) между британцами Льюисом Ритсоном (14-0, 8 КО) и Скоттом Кардлом (22-1-1, 7 КО).

— Бой за титул Британского боксёрского совета (BBBoC) в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между британцами Фрэнком Бульони (21-2-1, 15 КО) и Каллумом Джонсоном (16-0, 11 КО).

— 8-раундовый рейтинговый бой в супертяжёлом весе между Дереком Чисорой (27-8, 19 КО) из Великобритании и французом Закария Аззузи (14-2-2, 10 КО).

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (24.03.) — 22:00 (Киев), 23:00 (Москва), (25.03.) — 02:00 (Астана)

РЕЗУЛЬТАТЫ, ВИДЕО и ФОТО взвешивания боксёров

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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