Уайт и Браун потренировались на публику перед боем: видео и фото

24 марта в главном поединке вечера бокса в Лондоне (Англия) британский супертяжеловес Диллиан Уайт (22-1, 16 КО) проведёт защиту звания «серебряного» чемпиона по версии WBC против австралийского экс-чемпиона мира WBA Лукаса Брауна (25-0, 22 КО). За несколько дней до выхода в ринг боксёры по традиции провели открытые тренировки.

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Фото: Лоуренс Люстиг

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