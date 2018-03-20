Гвоздик, Амар, Имам и Рамирес собрали рекордно низкий телерейтинг

Компания Nielsen Media Research известила о крайне низких цифрах телерейтинга шоу от 17 марта — на телеканале ESPN были показаны три поединка с малой арены Madison Square Garden (Нью-Йорк, США).

Шоу от промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions) просмотрело всего 488 тысяч телезрителей, что является худшим показателем со времён сотрудничества промоутера с телеканалом ESPN.

Авторитетный ресурс BoxingScene предполагает, что низкий телерейтинг боксёрского шоу обусловлен накладкой с трансляцией популярного в США баскетбольного турнира (NCAA) среди студенческих мужских команд. Телерейтинг четырёх поединков NCAA, которые проходили в это же время — 2,4 млн, 2,8 млн, 3,8 млн и 6,8 млн зрителей.

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Напомним, в рамках шоу от 17 марта украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоевал вакантный титул «временного» чемпиона WBC в весе до 79,4 кг, перебоксировав середняка из Франции Мехди Амара (34-6-2, 16 КО).

Определился чемпион по версии WBC в весе до 63,5 кг — американец Хосе Карлос Рамирес (22-0, 16 КО) единогласным судейским решением победил соотечественника Амира Имама (21-2, 18 КО). Также в рамках шоу очередную победу отпраздновал ирландский проспект полулёгкого веса (до 57,2 кг) Майкл Конлан (6-0, 5 КО), за два раунда уничтоживший боксёра Давида Берну (15-3, 14 КО) из Венгрии.

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