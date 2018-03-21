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Рой Джонс записал поздравление для Путина
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Рой Джонс записал видеопоздравление для Владимира Путина 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Один из самых титулованных в мире боксеров поздравил российского лидера с победой на президентских выборах.
Известный боксер Рой Джонс записал видео, в котором поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Ролик доступен в Instagram.
«Я бы хотел поздравить Владимира Путина с тем, что он еще раз стал президентом России. В России не может быть лидера лучше, чем Владимир Путин», — заявил титулованный боксер.
Рой Джонс является первым в истории этого вида спорта боксером, который сумел завоевать титул чемпиона мира сразу в четырех весах — среднем, втором среднем, полутяжелом и тяжелом. В 2015 году боксер получил российское гражданство.
После получения гражданства РФ Джонс заявил, что намерен вскоре оставить профессиональную карьеру. Однако он провел еще несколько значимых боев, и завершил свой спортивный путь победой только в феврале 2018 года. Тогда 49-летний спортсмен одолел 30-летнего Скотта Сигмона в бою за титул чемпиона по версии Всемирного боксерского союза в первом тяжелом весе.
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