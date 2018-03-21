Рой Джонс записал поздравление для Путина

Рой Джонс записал видеопоздравление для Владимира Путина

Один из самых титулованных в мире боксеров поздравил российского лидера с победой на президентских выборах.

Известный боксер Рой Джонс записал видео, в котором поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Ролик доступен в Instagram.

«Я бы хотел поздравить Владимира Путина с тем, что он еще раз стал президентом России. В России не может быть лидера лучше, чем Владимир Путин», — заявил титулованный боксер.

Рой Джонс является первым в истории этого вида спорта боксером, который сумел завоевать титул чемпиона мира сразу в четырех весах — среднем, втором среднем, полутяжелом и тяжелом. В 2015 году боксер получил российское гражданство.