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Головкин: Альварес и де ла Хойя — жулики, я много чего знаю
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Головкин: Альварес и де ла Хойя — жулики, я много чего знаю 

Vringe.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
Казахстанский чемпион-средневес Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) в доказательство того, что его соперник Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) из Мексики является жуликом, использующим запрещённые препараты, вспомнил перипетии первого поединка, состоявшегося в сентябре 2017-го года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
По словам Головкина, сразу же после взвешивания Альварес выпил какие-то подозрительные таблетки, а на теле мексиканца были хорошо видны следы инъекций. Почему об этом эпизоде Головкин вспомнил только сейчас — неизвестно. Напомним, ранее тренер Головкина Абель Санчес выступил с похожим обвинением — по словам Санчеса, в первом поединке Альварес использовал незаконный способ тейпирования рук, а официальный представитель якобы проигнорировал замечания Санчеса.
Говорит Головкин: «Они опять используют отмазку в виде мексиканского мяса. А я утверждаю, что мясо здесь ни при чём. Это всё Канело и его команда. И его промоутер. Они все жулики. Они используют допинг, а все делают вид, что ничего такого не было».
«Тогда, в сентябре, сразу после взвешивания Канело выпил какие-то непонятные таблетки. Что это было? Почему никто не проверил? А следы от инъекций на его теле? Есть же доказательства, есть много фотографий. Я и про Оскара де ла Хойю могу кое-чего рассказать. Он тоже не чистый, он тоже жулик. А мускулы Канело? Пускай объяснит. Пускай расскажет под детектор лжи. Тогда больше не возникнет никаких вопросов. Тогда они смогут спокойно и дальше рассказывать дурацкие истории о шоколаде и мясе», — грозно заявил Головкин.
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В феврале 2018-го года две допинг-пробы, взятые у мексиканца, дали положительный результат на наличие запрещённого препарата кленбутерола. В команде Альвареса во всём винят заражённое мясо — в Мексике препарат используют в животноводстве.
Первый поединок между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017-го года и завершился спорной ничьей. Реванш запланирован на 5 мая и должен снова состояться на T-Mobile Arena.
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