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Эдди Херн: Сделали предложение Тайсону Фьюри, но вряд ли он согласится
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Эдди Херн: Сделали предложение Тайсону Фьюри, но вряд ли он согласится 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Британский промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) рассказал о том, как прошли переговоры с представителем Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО), бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе.
Промоутер не скрывает заинтересованности в сотрудничестве с Фьюри, но его беспокоит финансовый аппетит соотечественника: «Не скрываю, мы заинтересованы в сотрудничестве. Но всегда важно чувствовать разницу между реальностью и ожиданиями. Реальность заключается в том, что Фьюри хочет вернуться в ринг. Ему сперва необходимо провести три поединка со средним уровнем оппозиции. Я согласен с этим. Но я не согласен с выдвинутыми финансовыми требованиями».
«Я не могу дать ему то, что он требует. Он озвучил свои условия, я предложил свои. Если он согласится, будет просто здорово. Если же нет — как-то переживём. Не уверен, что он примет наши условия. Хотя, с другой стороны, так было бы гораздо проще сделать бой против (чемпиона WBA Super, IBF, IBO) Энтони Джошуа», — хитрит промоутер.
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Напомним, в ноябре 2015-го года Фьюри отобрал чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO у Владимира Кличко (64-5, 53 КО) из Украины, но с тех самых пор в ринг не выходил.
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