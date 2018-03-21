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Головкин засомневался в чистоте соперника-мексиканца
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Головкин засомневался в чистоте соперника-мексиканца 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, выступающий в среднем весе, высказался относительно своего будущего соперника мексиканца Сауля Альвареса, который ранее провалил допинг-тест. Об этом сообщает Yahoo Sports.
Вероятность того, что запрещенное вещество (кленбутерол) попало в организм мексиканского спортсмена с отравленным мясом Головкина не устраивает. По его мнению, данное объяснение — попытка скрыть более серьезные нарушения со стороны Альвареса.
«Я вам говорю, дело не в мексиканском мясе. Это Канело (прозвище Альвареса — прим. «Ленты.ру»). Это его команда. Его промоушен. Канело жульничает. Они используют эти препараты, а все делают вид, что этого не замечают», — заявил Головкин.
Кроме того, казахстанец уверен, что Альварес и раньше злоупотреблял запрещенными препаратами. В частности, Головкин считает, что мексиканец не был чистым спортсменом во время их боя в сентябре 2017 года, который завершился в ничью.
«По-моему это очевидно. На нем были видимые следы инъекций», — подчеркнул 35-летний казахстанец.
Бой реванш между Головкиным и Альваресом должен пройти 5 мая. В активе казахстанского боксера 37 побед, из которых 33 — нокаутом, и одна ничья. Альварес же за профессиональную карьеру провел 52 поединка — 49 побед, из которых 34 нокаутом, одно поражение и две ничьи.
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