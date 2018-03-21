Лерена нарасхват — африканский промоутер предложил чемпионский бой Беженару

Влиятельный африканский промоутер Родни Берман (Golden Gloves Promotions) пытается сманить проспекта тяжёлого веса (до 90,7 кг) Константина Беженару (13-0, 3 КО) из Молдовы.

По сообщению BoxingTalk, Беженару предложен контракт на два поединка. В первом проспект 23 июня в ЮАР обязан дать реванш местному боксёру Тхабисо Мчуну (18-4, 11 КО) — первый бой состоялся в ноябре 2017-го года и завершился победой Беженару.

В случае второй победы над Мчуну промоутер предлагает Беженару титульный бой — против чемпиона IBO южноафриканца Кевина Лерены (20-1, 9 КО).

Напомним, сперва Лерене необходимо побить второго украинца кряду. После недавней победы над Дмитрием Кучером (24-3-1, 18 КО), чемпиону IBO предстоит бой против Романа Головащенко (19-1, 17 КО). Бой Лерена−Головащенко пройдёт на нейтральной территории в Баку (Азербайджан) 27 апреля.

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