22 апреля Заур Абдуллаев сразится в Екатеринбурге с Дейнером Берри

В Екатеринбурге 22 апреля пройдёт организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions большой вечер бокса в ДИВСе «Уралочка» (начало турнира в 17:00 по местному времени). Со-главным событием вечера станет двенадцатираундовый поединок в легком весе (до 61,2 кг) между не имеющим поражений россиянином Зауром Абдуллаевым (8-0, 6 КО) и колумбийцем Дейнером Беррио (20-1-1, 11 КО).

Билеты на шоу в Екатеринбурге можно приобрести через сайты ekb.kassy.ru, ekb.kassir.ru и https://www.uralbilet.ru/events/76267537