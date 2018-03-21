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Уайлдера определённо нужно подоить — промоутер Джошуа
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Уайлдера определённо нужно подоить — промоутер Джошуа 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Не так давно чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) резко высказался о британском промоутере Эдди Херне, который, по его убеждению, говорит и делает разные вещи, а по факту является «очередным белым парнем, который доит чернокожего боксёра», имея ввиду Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).
Накануне Херн прокомментировал высказывание Уайлдера.
«Это просто возмутительно, — констатирует Эдди в интервью BoxingScene. — Мне нравятся некоторые комментарии боксёров на этот счёт, особенно Ише Смита, который сказал, что «если доить — это сделать подопечному бой за $20 миллионов, тогда пожалуйста, подоите меня кто-нибудь». Правда в том, что я работаю на Энтони Джошуа».
«Уайлдер платит значительно больший процент членам своей команды, менеджерам и промоутерам, чем Джошуа. И доходы Энтони раз в 10 превышают доходы Дионтэя, — говорит Херн. — Уайлдер нуждается в помощи. Ему нужна помощь настоящего промоутера. Как так получается, что он до сих пор не стал звездой и зарабатывает сущие гроши? Он чемпион мира WBC и большая личность, он очень хороший боец с полным набором качеств суперзвезды, но его популярность и доходы при этом на очень низком уровне. Так что его определённо нужно подоить».
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