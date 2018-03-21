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Во Всемирном боксёрском совете ждут решения Майки Гарсии
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Во Всемирном боксёрском совете ждут решения Майки Гарсии 

Vringe.com 3 часа назад
Во всемирном боксёрском совете (WBC) ждут решения своего чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсии (38-0, 30 КО) относительно планов на ближайшее будущее, а именно — собирается ли он проводить защиту звания. Напомним, что 10 марта Гарсиа победил по очкам россиянина Сергея Липинца и завоевал титул IBF в суперлёгкой категории (до 63,5 кг).
При этом президент WBC Маурисио Сулейман отметил, что на данный момент у Майки нет официального претендента, поскольку венесуэлец Хорхе Линарес, занимавший эту позицию ранее, решил провести защиту принадлежащего ему титула WBA против украинца Василия Ломаченко.
«Майки владеет нашим титулом в лёгком весе и провёл уже два боя в суперлёгкой категории, для чего просил соответствующие разрешения, — рассказывает Сулейман в интервью ESPN Deportes. — В свою очередь, (Хорхе) Линарес сложил с себя полномочия обязательного претендента, так что мы посмотрим за развитием ситуации в ближайшее время — решит Гарсиа вернуться в лёгкий вес или же останется в другом дивизионе и освободит титул в 61,2 кг».
Напомним, что ранее в IBF дали Гарсии срок до 23 марта, к которому он должен определиться, в какой из категорий планирует чемпионствовать в дальнейшем.
Читайте также: Тренер советует Майки Гарсиа в следующем бою драться за титул в полусреднем весе
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