Теперь официально: Ломаченко встретится с Линаресом — комментарии сторон

Только сейчас, спустя неделю после подписания контракта, о поединке между украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) объявлено официально.

Как и ожидалось, 12 мая на арене Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) украинец дебютирует в лёгком весе (до 61,2 кг) в поединке против действующего чемпиона WBA.

В совместном пресс-релизе о предстоящей схватке поведали главные действующие лица — боксёры и их промоутеры.

Оскар де ла Хойя (со-промоутер Линареса): «Линарес уже давно заявил о себе, как о лучшем легковесе мира. Но победа 12 мая в поединке против Ломаченко поднимет его на новый уровень. Мы отдаём себе отчёт в том, что Ломаченко — один из лучших бойцов современности, но он никогда не встречался с таким бойцом, как Линарес — превосходящим в антропометрии и настолько техничным. Поэтому я убеждён в том, что Линарес сохранит за собой титул чемпиона мира по версии WBA и журнала The Ring. Этим поединком мы в очередной раз подтверждаем наше желание дарить болельщикам самые лучшие поединки из возможных».

Хорхе Линарес: «Болельщики мечтали об этом поединке. И мы полностью оправдаем их ожидания. Это будет не просто бой, а поединок между двумя лучшими бойцами дивизиона. Мне предстоит доказать, что я не только лучший в лёгком весе, но и то, что я — один из лучших бойцов рейтинга P4P. У меня есть всё для победы: скорость, мастерство и мощь. 12 мая Ломаченко будет свергнут „Королём“ Линаресом».

Боб Арум (промоутер Ломаченко): «Это — поединок между двумя невероятно зрелищными бойцами. Один из числа величайших боксёров, которых вы когда-либо видели, а именно Василий Ломаченко, дебютирует в лёгком весе в поединке против лучшего боксёра дивизиона Хорхе Линареса. Спасибо всем, кто помог организовать этот поединок».

Василий Ломаченко: «С нетерпением жду боя. Должен получиться просто невероятный поединок. Болельщики со всех уголков мира с ожидают этого боя. Спасибо моей промоутерской команде Top Rank за то, что они смогли сделать для меня этот бой. Спасибо телеканалу ESPN. С нетерпением ожидаю 12 мая — предстоит дебют на главной сцене Madison Square Garden».

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