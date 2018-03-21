Браун — о Уайте: Он известен только лишь тем, что его нокаутировал Джошуа

24 марта в Лондоне (Великобритания) состоится поединок между супертяжами Диллианом Уайтом (22-1, 16 КО) из Великобритании и Лукасом Брауном (25-0, 22 КО) из Австралии.

Боксёры не скрывают личной неприязни, а иногда откровенно перегибают палку в предматчевых комментариях.

Но на этот раз Браун был весьма неплох: «У Диллиана длинный язык. Он много глупостей уже успел наговорить. Так он привлекает к себе внимание, ведь как боксёр он ничего из себя не представляет. Он известен только лишь благодаря тому, что был нокаутирован Энтони Джошуа . Подозреваю, что он — идиот. И да, мне он не нравится. Но побить его мне всегда хотелось. Есть два типа людей. Те, кто превращаются в придурков, как только окажутся перед объективами камеры, а есть такие, которые всё время ведут себя словно придурки. Я не знаю точно, к какому типу относится Уайт».

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