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Российский боксер Пономарев проведет бой 24 марта в Краснодаре
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Российский боксер Пономарев проведет бой 24 марта в Краснодаре 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер полусреднего веса Константин Пономарев проведет поединок 24 марта в Краснодаре против соотечественника Павла Мамонтова. Об этом ТАСС сообщил менеджер Пономарева Алексей Васильев.
"Бой пройдет 24 марта в Краснодаре", — сказал Васильев.
25-летний Пономарев тренируется в США у известного тренера Абеля Санчеса вместе с чемпионами мира Муратом Гассиевым и Геннадием Головкиным.
Всего на счету Пономарева 32 победы (13 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Мамонтова 12 побед (одна нокаутом), шесть поражений и две ничьи.
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