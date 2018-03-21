Российский боксер Пономарев проведет бой 24 марта в Краснодаре

"Бой пройдет 24 марта в Краснодаре", — сказал Васильев.

25-летний Пономарев тренируется в США у известного тренера Абеля Санчеса вместе с чемпионами мира Муратом Гассиевым и Геннадием Головкиным

Всего на счету Пономарева 32 победы (13 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Мамонтова 12 побед (одна нокаутом), шесть поражений и две ничьи.