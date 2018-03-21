Многие даже не знают, о чём говорят — Хорхе Арсе встал на защиту Канело Альвареса

Знаменитый мексиканский экс-чемпион мира в четырёх категориях Хорхе Арсе встал на защиту соотечественников, которые в последнее время проваливали допинг-тесты на наличие в организме стероидов, широко использующихся в животноводстве у них на родине. В частности, речь идёт о Франсиско Варгасе , Луисе Нери и Канело Альваресе.

«Многие люди дезинформированы, — уверен Хорхе. — Мне очень не нравится, когда порочат имя дисциплинированного боксёра. Тот же Альварес никогда раньше не проваливал допинг-тесты, но стоит людям услышать о положительном результате, как они сразу начинают думать о худшем, и на тебя сразу вешают ярлык обманщика. Обвиняя нас в том, в чём мы не виноваты, люди выглядят глупцами. Многие люди понятия не имеют, о чём говорят, но первыми начинают голосить о допинге и читерах».

Ранее казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что загрязнённое мексиканское мясо не имеет к провальному допинг-тесту Альвареса никакого отношения.

Читайте также: Промоутер ответил Головкину: Не хочешь драться — так и скажи

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.