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Многие даже не знают, о чём говорят — Хорхе Арсе встал на защиту Канело Альвареса
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Многие даже не знают, о чём говорят — Хорхе Арсе встал на защиту Канело Альвареса 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Знаменитый мексиканский экс-чемпион мира в четырёх категориях Хорхе Арсе встал на защиту соотечественников, которые в последнее время проваливали допинг-тесты на наличие в организме стероидов, широко использующихся в животноводстве у них на родине. В частности, речь идёт о Франсиско Варгасе, Луисе Нери и Канело Альваресе.
«Многие люди дезинформированы, — уверен Хорхе. — Мне очень не нравится, когда порочат имя дисциплинированного боксёра. Тот же Альварес никогда раньше не проваливал допинг-тесты, но стоит людям услышать о положительном результате, как они сразу начинают думать о худшем, и на тебя сразу вешают ярлык обманщика. Обвиняя нас в том, в чём мы не виноваты, люди выглядят глупцами. Многие люди понятия не имеют, о чём говорят, но первыми начинают голосить о допинге и читерах».
Ранее казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что загрязнённое мексиканское мясо не имеет к провальному допинг-тесту Альвареса никакого отношения.
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