Российский боксер стал чемпионом мира

Бывший кикбоксер из России стал чемпионом мира по боксу

Российский боксер Андрей Сироткин , выступающий в среднем весе, победил канадца Райана Форда в титульном бою WBA Intercontinental. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Поединок прошел 24 марта в Краснодаре. Сироткин одолел соперника единогласным решением судей со счетом 115-113, 116-112, 117-111.

За свою карьеру 33-летний россиянин ни разу не проиграл. Победа в поединке против Форда стала для него 15-й подряд. Также в его активе четыре победы нокаутом. 36-летний Форд потерпел второе поражение в карьере при 14 победах.

Сироткин дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. До этого спортсмен занимался кикбоксингом и рукопашным боем. Как кикбоксер Сироткин известен своими выступлениями в разделе фулл-контакт. В 2011 году он стал чемпионом России и одержал победу на этапе Кубка мира в Италии. За свои достижения спортсмен получил звание мастера спорта России международного класса.