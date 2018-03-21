Одной строкой: Чудинов сразится за титул, в Суперсерии готовятся к новому сезону

— Промоутер Калле Зауэрлянд, один из организаторов турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS), поведал о том, что отправляется в Великобританию и приступает к отбору участников второго сезона турнира — по неподтверждённым данным RingPolska, во втором сезоне турнир пройдёт в трёх весовых категориях: легчайший (до 53,5 кг), первый полусредний (до 63,5 кг) и полутяжёлый вес (до 79,4 кг).

— Олимпийский чемпион 2004-го года (Афины, Греция), бывший чемпион мира в полулёгком весе (до 57,2 кг) кубинец Юриоркис Гамбоа (28-2, 17 КО) и промоутерская компания Golden Boy Promotions разорвали контракт — инициатором выступил Гамбоа; сообщает BoxingScene.

— По данным ТАСС, активный в 2018-ом году российский боксёр Дмитрий Чудинов (21-2-2, 13 КО) 5 мая в Узбекистане проведёт бой за титул WBC Silver в весе до 76,2 кг против местного небитого бойца Азизбека Абдугофурова (10-0, 4 КО).

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— Американские бойцы первого среднего веса (до 69,9 кг) Джулиан Уильямс (24-1-1, 15 КО) и Натаниэль Галлимор (20-1-1, 17 КО) 7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарде боя Лара−Хёрд проведут отборочный поединок по версии IBF — действующий чемпион IBF Джарретт Хёрд (21-0, 15 КО) из США.

— Российский полусредневес (до 66,7 кг) Константин Пономарёв (32-0, 13 КО) 24 марта в Краснодаре (Россия) проведёт поединок против матёрого соотечественника-джорнимена Павла Мамонтова (12-6-2, 1 КО).

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