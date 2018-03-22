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Магомед Курбанов сразится с Николози Гвиниашвили 22 апреля
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Магомед Курбанов сразится с Николози Гвиниашвили 22 апреля 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В Екатеринбурге 22 апреля в рамках большого вечера профессионального бокса, организованного промоутерской компанией RCC Boxing Promotions, в ДИВСе «Уралочка» (начало мероприятия в 17:00 по местному времени) состоится десятираундовый бой в рамках первого среднего веса (до 69,9 кг) между непобежденным россиянином Магомедом Курбановым (13-0, 10 КО) и грузином Николози Гвиниашвили (19-10-4, 15 КО).
Билеты на шоу можно приобрести через сайты ekb.kassy.ru, ekb.kassir.ru и https://www.uralbilet.ru/events/76267537
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