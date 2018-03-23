Одной строкой: Фрэмптон и Донэйр подерутся за титул, Педраса хочет отомстить

— 21 апреля в Белфасте (Великобритания) полулегковесы (до 57,2 кг) Карл Фрэмптон (24-1, 14 КО) из Британии и Нонито Донэйр (38-4, 24 КО) из Филиппин подерутся за «временный» титул по версии WBO и определят обязательного претенденту мексиканскому чемпиону Оскару Вальдесу (24-0, 19 КО).

— 24 марта в Потсдаме (ФРГ) состоится вечер бокса, в главном событии которого встретятся ветераны хэвивейта (свыше 90,7 кг): 45-летний американец Майкл Грант (48-7, 36 КО) подерётся с 43-летним британцем Майклом Спроттом (42-28, 17 КО), а не с 38-летним Кевином Джонсоном (32-9-1, 16 КО) из США, как было заявлено ранее. Джонсон в преддверии поединка получил неприятное рассечение, что и послужило причиной отказа от боя.

— Бывший чемпион мира, легковес (до 61,2 кг) Хосе Педраса (23-1, 12 КО) из Пуэрто-Рико собирается поквитаться с мексиканцем Антонио Лосада-мл. (39-2, 33 КО) за то, что тот нанёс дебютное поражение соотечественнику Феликсу Вердехо (23-1, 15 КО). Промоутер Педрасы и Вердехо Боб Арум (Top Rank) одобряет замысел экс-чемпиона.

— 20 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проспект легчайшего веса (до 53,5 кг) 19-летний Макс Орнелас (10-0-1, 4 КО) из США в противостоянии с соотечественником мексиканского происхождения Хуаном Антонио Лопесом (12-3, 4 КО) оспорят вакантный титул по версии WBA-NABA USA.

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