"Допинг-пробы Альвареса были отрицательными до боя с Головкиным в сентябре, других данных пока нам не поступало. Мы особенно тщательно следим за этим, так как не заинтересованы в проведении боя на неравных условиях", — сказал Беннетт.

Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел 17 сентября 2017 года в Лас— Вегасе и завершился вничью. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.