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Геннадий Головкин: Буду боксировать с Альваресом, если поединок не отменят
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Геннадий Головкин: Буду боксировать с Альваресом, если поединок не отменят 

Советский спорт 57 минут назад
Если никто из комиссии не отменит бой, я буду боксировать. Но допинг — это очень важный вопрос. Что он вкалывал себе в живот? Что у него были за отметины на животе? Посмотрите на фото. Комиссия должна найти ответы на эти вопросы, — цитирует Головкина ESPN.
Команда Головкина хочет, чтобы расследование дало ответы на все вопросы и либо реабилитировало Альвареса, либо определило степень его вины в использовании запрещенных препаратов.
Как сообщает The Los Angeles Times, команда Головкина требует встречи с представителями комиссии в полном составе, на котором Альварес должен под присягой ответить на вопросы о том, как кленбутерол попал в его организм.
Первый бой Головкин — Альварес состоялся осенью 2017 года и завершился вничью.
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