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Промоутер: Догадываюсь, в каких дивизионах пройдёт второй сезон Суперсерии
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Промоутер: Догадываюсь, в каких дивизионах пройдёт второй сезон Суперсерии 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
По данным ряда источников, второй сезон популярного турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) пройдёт в трёх весовых дивизионах. RingPolska предполагает, что это —легчайший (до 53,5 кг), первый полусредний (до 63,5 кг) и полутяжёлый вес (до 79,4 кг).
Влиятельный британский промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) сегодня провёл встречу с промоутером Калле Зауэрляндом (Sauerland Event), одним из организаторов турнира. После встречи Херн близок к разгадке, в каких дивизионах пройдёт второй сезон.
«Отвечу так: мы разговаривали о боксёрах первого полусреднего, лёгкого (до 61,2 кг) и легчайшего веса», — хитро улыбнулся промоутер в беседе с корреспондентом IFL TV.
Читайте также: Василий Ломаченко не против участия в Суперсерии
Напомним, 12 мая в Нью-Йорке (США) украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) дебютирует в лёгком весе поединком против чемпиона WBA Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.
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