YouTube‐блогеры выходят на боксерский ринг. Приживется ли популярное западное направление в России?

Недавно YouTube‐блогеры из Великобритании KSI и Джо Веллер сразились в боксерском поединке. Бой состоялся 3 февраля на большой арене в Лондоне. В зале собралось около восьми тысяч зрителей, а видеотрансляцию посмотрело более 10 миллионов человек. «360» решил выяснить, приживется ли новая тенденция в России.

После лондонского боя один из соперников снял реакцию на то, как он смотрит собственный поединок, а другой выпустил часовой документальный фильм о том, что происходило перед боем. Видеоролики тоже набрали многомиллионные просмотры.

Публикация от Jack Upson (@jackupson)

4 Фев 2018 в 4:51 PST Что думают в России

Российский видеомейкер и блогер Тимур Сидельников считает, что тенденция может прижиться и в нашей стране, но при определенных условиях.

Направление очень интересное. Но к нему надо найти грамотный подход, в первую очередь, ориентируясь на Запад. Там блогеры арендовали для поединка огромную арену

— Тимур Сидельников.

По его словам, нынешние поединки, которые уже несколько раз проходили в России, больше похожи на неудачные постановки.

Когда блогеры «сражаются» у нас в стране, это выглядит, мягко говоря, как клоунада. Поэтому смотреть их поединки не хочется. Это несерьезно и неинтересно

— Тимур Сидельников.

Коллега Сидельникова по YouTube, ведущий LizzzTV Константин Павлов рассказал, что и в России, и на Украине подобные бои уже проходили. Но, по его мнению, они были далекими от западных поединков и выглядели «сыроватыми».

Тренд у нас вряд ли приживется. Но если создать специальную площадку для версусов, то, возможно, направление наберет обороты. Но я не представляю, кто может все это организовать

— Константин Павлов.

Ведущий популярного канала на YouTube считает, что, если движение наберет обороты, боксерские бои блогеров не превзойдут в популярности

рэп-баттлы

из-за нехватки желающих участвовать в действе.

Мало кто из моих «коллег», согласится выйти на ринг. Я, например, в свое время звал на поединок Хованского, но он отказался

— Константин Павлов.