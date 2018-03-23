YouTube‐блогеры выходят на боксерский ринг. Приживется ли популярное западное направление в России? 

Недавно YouTube‐блогеры из Великобритании KSI и Джо Веллер сразились в боксерском поединке. Бой состоялся 3 февраля на большой арене в Лондоне. В зале собралось около восьми тысяч зрителей, а видеотрансляцию посмотрело более 10 миллионов человек. «360» решил выяснить, приживется ли новая тенденция в России.
После лондонского боя один из соперников снял реакцию на то, как он смотрит собственный поединок, а другой выпустил часовой документальный фильм о том, что происходило перед боем. Видеоролики тоже набрали многомиллионные просмотры.
Публикация от Jack Upson (@jackupson)
4 Фев 2018 в 4:51 PST Что думают в России
Российский видеомейкер и блогер Тимур Сидельников считает, что тенденция может прижиться и в нашей стране, но при определенных условиях.
Направление очень интересное. Но к нему надо найти грамотный подход, в первую очередь, ориентируясь на Запад. Там блогеры арендовали для поединка огромную арену
— Тимур Сидельников.
По его словам, нынешние поединки, которые уже несколько раз проходили в России, больше похожи на неудачные постановки.
Когда блогеры «сражаются» у нас в стране, это выглядит, мягко говоря, как клоунада. Поэтому смотреть их поединки не хочется. Это несерьезно и неинтересно
— Тимур Сидельников.
Коллега Сидельникова по YouTube, ведущий LizzzTV Константин Павлов рассказал, что и в России, и на Украине подобные бои уже проходили. Но, по его мнению, они были далекими от западных поединков и выглядели «сыроватыми».
Тренд у нас вряд ли приживется. Но если создать специальную площадку для версусов, то, возможно, направление наберет обороты. Но я не представляю, кто может все это организовать
— Константин Павлов.
Ведущий популярного канала на YouTube считает, что, если движение наберет обороты, боксерские бои блогеров не превзойдут в популярности
рэп-баттлы
из-за нехватки желающих участвовать в действе.
Мало кто из моих «коллег», согласится выйти на ринг. Я, например, в свое время звал на поединок Хованского, но он отказался
— Константин Павлов.
А вот на Западе движение семимильными шагами идет к успеху и набирает огромную популярность. Победивший KSI сразу после окончания поединка вызвал на следующий бой уже другого блогера Логана Пола.