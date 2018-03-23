Менеджер «Йокерита»: Наши ребята вышли как на последний бой

«Наши ребята вышли сегодня как на последний бой. Это была захватывающая игра с обоюдными шансами на победу, обе команды очень хорошо сражались.

Мы очень счастливы, что удалось одержать победу сегодня, теперь нам нужно отдохнуть и выложиться так же в субботу.

Для нас ситуация простая — если проигрываем, то все заканчивается», — приводит слова Кури ТАСС

Стоит отметить, что эта встреча стала самой продолжительной в истории КХЛ, а голкипер финской команды Карри Рамо установил рекорд лиги по количеству отразивших бросков.

Напомним, счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу армейцев. Следующий матч противостояния состоится в субботу, 24 марта в Хельсинки.