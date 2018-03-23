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Райан Гарсиа по-быстрому уничтожил Фернандо Варгаса
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Райан Гарсиа по-быстрому уничтожил Фернандо Варгаса 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Fantasy Springs Casino, Индио, штат Калифорния, США. 19-летний американец Райан Гарсиа (14-0, 13 КО), топ-проспект второго полулёгкого веса (до 59 кг), признававшийся ESPN в 2017-ом году проспектом года, в стартовой трёхминутке уничтожил джорнимена Фернандо Варгаса (32-14, 21 КО) из Мексики. На последних секундах 1-го раунда прошла незамысловатая комбинация левой-правой, после чего Варгас оказался на канвасе. Джорнимен не выказывал ни малейших намерений продолжать поединок, и вынудил рефери остановить схватку. Следующее появление Гарсии в ринге состоится 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарде реванша Головкин−Альварес II.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гарсиа-Варгас (возможно, появится в скором времени)
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