Райан Гарсиа по-быстрому уничтожил Фернандо Варгаса

Fantasy Springs Casino, Индио, штат Калифорния, США. 19-летний американец Райан Гарсиа (14-0, 13 КО), топ-проспект второго полулёгкого веса (до 59 кг), признававшийся ESPN в 2017-ом году проспектом года, в стартовой трёхминутке уничтожил джорнимена Фернандо Варгаса (32-14, 21 КО) из Мексики. На последних секундах 1-го раунда прошла незамысловатая комбинация левой-правой, после чего Варгас оказался на канвасе. Джорнимен не выказывал ни малейших намерений продолжать поединок, и вынудил рефери остановить схватку. Следующее появление Гарсии в ринге состоится 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарде реванша Головкин−Альварес II.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гарсиа-Варгас (возможно, появится в скором времени)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.