Эрисланди Лара и Джарретт Хёрд обменялись заявлениями: цитаты

7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится объединительный поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг). Чемпион IBF американский нокаутёр Джарретт Хёрд (21-0, 15 КО) встретится с кубинским технарём Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО), обладателем титулов по версиям WBA Super и IBO.

В преддверии боя чемпионы отметились традиционно грозными заявлениями.

Хёрд: «Тренировочный лагерь прошёл отлично. Нас ждёт отличный бой, которого одинаково сильно хотели и я, и Лара. Знаю, поединок с (чемпионом WBC) Жермеллом Чарло также вскоре состоится, но я хотел сперва драться с Лара. Считаю, что победив Лара, я стану первым номером дивизиона. Но поединок с Чарло также состоится и он будет более зрелищным. У меня есть мощь. У меня есть отличный план на бой с Лара. Мы здорово изучили его. Боксировать с ним бессмысленно — в этом он эксперт. Он гораздо лучше двигается, чем (предыдущий соперник Хёрда) Остин Траут. И он очень дисциплинированный, будет строго придерживаться плана на бой».

«В поединках я всегда наращиваю давление. Сперва присматриваюсь к соперникам, а затем начинаю включаться на полную. Буду давить. Считаю, он не любит боксировать под давлением. Буду драться так, как дрался с Лара Альфредо Ангуло. Лара считает, что Ангуло был значительно лучше меня. Но я больше, сильнее, быстрее и мастеровитее мексиканца. И Лара это поймёт в ринге», — цитирует Хёрда BoxingTalk.

Лара: «Я готов к бою. Хёрд — большой, сильный парень, но с ограниченной техникой. Он исповедует „Mexican Style“, нацелен только на атаку. Я предлагал ему бой ещё тогда, когда он завоевал титул. Они не были готовы. Рад, что он согласился теперь. Моя цель — отобрать его титул. Хочу собрать все титулы дивизиона. Не очень внимательно смотрел бой Хёрда с Траутом. Но то, что я видел — Траут вёл поединок, но у него быстро закончилось горючее. Я буду готов лучше, чем Траут. И у меня нету 17-месячного застоя без поединков, как это было у Траута».

«Повторюсь, цель — зачистить дивизион. Так что Чарло — следующий. Не знаю, кто из них опаснее. Мне они кажутся практически одинаковыми, очень похожими бойцами. Я всегда нахожу способ, как побить соперника. У меня аматорский опыт — 350 поединков. Пускай, он — молодой, голодный чемпион. Но я всё равно найду ответ на всё то, что он предложит мне в ринге», — заявил Лара.

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