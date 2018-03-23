Дионтэй Уайлдер vs Энтони Джошуа: в ожидании мегафайта — промо-видео от vRINGe.com

Разговоров о возможном поединке действующих чемпионов мира в супертжёлом весе американца Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) и британца Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), которым принадлежат титулы по версиям WBC и WBA/IBF, соответственно, становится всё больше. Состоится ли мегафайт, и если да, то когда именно?

vRINGe.com предлагает вашему вниманию авторское видео, посвящённое возможному бою небитых чемпионов.

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