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Дионтэй Уайлдер vs Энтони Джошуа: в ожидании мегафайта — промо-видео от vRINGe.com
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Дионтэй Уайлдер vs Энтони Джошуа: в ожидании мегафайта — промо-видео от vRINGe.com 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Разговоров о возможном поединке действующих чемпионов мира в супертжёлом весе американца Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) и британца Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), которым принадлежат титулы по версиям WBC и WBA/IBF, соответственно, становится всё больше. Состоится ли мегафайт, и если да, то когда именно?
vRINGe.com предлагает вашему вниманию авторское видео, посвящённое возможному бою небитых чемпионов.
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