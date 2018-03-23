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Дэвид Хэй назвал свою главную ошибку в первом поединке с Тони Беллью
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Дэвид Хэй назвал свою главную ошибку в первом поединке с Тони Беллью 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в двух категориях британец Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) признал, что не только травма ноги стала причиной его поражения от соотечественника Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) в марте 2017 года. По словам Дэвида, он вышел в ринг совсем не с тем настроем, и обязательно исправит это в реванше, который запланирован на 5 мая в Лондоне (Англия).
Напомним, что первый бой завершился досрочной победой Беллью в 11-м раунде.
«На бой нужно выходить с правильным настроем, — уверен Хэй. — Я же вышел против Беллью только с одной мыслью — нокаутировать его. Это звучит просто и даже примитивно, но именно так и было. Я не боялся его ударов. Обычно, когда я выхожу в ринг, то в первую очередь стараюсь не пропускать удары соперника, но с Беллью мне было всё равно. Я думал, что даже если он попадёт по мне, это ничего не изменит. Я даже мысли не допускал, что могу проиграть».
«Я могу выйти на реванш с таким же настроем, но не сделаю этого, — обещает Дэвид. — Выходя в ринг, нужно уважать соперника, независимо от того, нравится он тебе или нет. И 5 мая я выйду на бой с верой, что он может меня потрясти. Осознавая это, ты действуешь острее, а чувства твои усиливаются. Я вернусь к тому, что приносило мне успех раньше, и мне не терпится показать людям то, чего они от меня уже не ждут».
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По материалам The Mirror
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