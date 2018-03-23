Анонс WWFC 10 в Киеве: три титула на кону

Пресс-релиз

24 марта в киевском Дворце спорта состоится масштабный юбилейный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 10, в рамках которого пройдут 12 поединков по правилам ММА, а его главным событием станут сразу три боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC.

В главном поединке предстоящего события обладатель чемпионского титула в тяжёлой весовой категории Сергей «Полярный Медведь» Спивак (7-0) проведёт первую защиту пояса в поединке против «Скорпиона» из Хорватии Иво Кука (12-9).

Кук забуксовал на старте карьеры в профессиональных ММА, но со временем набрал приличный ход — за последние пять лет он потерпел всего два поражения при восьми досрочных победах. Причём семь из них он одержал уже в первом раунде. Учитывая, что и Спивак только одному сопернику позволил продержаться до второго раунда, а со всеми остальными расправился в первом, есть все основания рассчитывать на обоюдоострый экшн со стартовых секунд боя.

Перед этим в клетку-гексагон поднимется Хасан «Чёрный Волк» Асхабов (15-2), владеющий титулом WWFC в весе до 66 кг с апреля 2015 года. Очередную защиту он проведёт против Михаила «Танцора» Одинцова (9-1) из Беларуси.

В отличие от Асхабова, которого в его 23 года впору считать настоящим ветераном лиги, ведь в ней он провёл уже 7 поединков, 26-летний Одинцов дебютировал под эгидой WWFC только в конце прошлого года, играючи выиграв по очкам претендентский поединок у напористого киргиза Кубаныча Абдисалама. Примечательно, что Михаил «по-настоящему» в профессионалах ещё не проигрывал — единственное поражение в его послужном списке обусловлено дисквалификацией. На сегодняшний день Хасан выиграл пять поединков подряд. У Одинцова — серия из четырёх победных выступлений.

Ещё один титул чемпиона мира по версии WWFC будет разыгран в весе до 61 кг — за престижный пояс сразятся Хусейн «Лев» Асхабов (14-0) и Эдилсон Тейшейра (25-13-2), представляющий знаменитую бразильскую школу ММА.

В силу различных причин Хусейн вынужденно простаивал без поединков с декабря 2016 года, когда в рамках WWFC 5 победил бельгийца Донована Десма, и сейчас горит желанием как можно ярче вернуться в дело. Тейшейра, карьера которого стартовала ещё в 2005 году, от недостатка боевой практики, напротив, не страдал. В прошлом году он провёл три боя и уже успел один раз выступить в 2018-м. В этих четырёх поединках на его счету три победы. Все — досрочные.

Помимо основных событий в эпицентре боевых действий, всех посетителей турнира WWFC 10 ждут эксклюзивные фотозоны, интерактивы и розыгрыши ценных призов. Гости VIP-зоны привычно смогут погрузиться в абсолютный комфорт, дополнив просмотр поединков приятными бонусами от организаторов, в числе которых — сеты от модных DJ и MC, изысканный фуршет с эксклюзивными угощениями, а также незабываемая вечеринка AfterParty в компании с чемпионами мира и звёздными гостями события.

Главное событие весны 2018 года в украинских ММА, юбилейный турнир WWFC 10 от всемирной лиги World Warriors Fighting Championship, генерального партнёра международного бренда «Nemiroff» и титульного партнёра Parimatch состоится уже в эту субботу, 24 марта, в киевском Дворце спорта.

Трансляция всех поединков WWFC 10 — 24 марта в 23:20 на телеканале «НТН»!

Полный файткард WWFC 10: