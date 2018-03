Анонс WWFC 10 в Киеве: три титула на кону 

Пресс-релиз

24 марта в киевском Дворце спорта состоится масштабный юбилейный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 10, в рамках которого пройдут 12 поединков по правилам ММА, а его главным событием станут сразу три боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC.

В главном поединке предстоящего события обладатель чемпионского титула в тяжёлой весовой категории Сергей «Полярный Медведь» Спивак (7-0) проведёт первую защиту пояса в поединке против «Скорпиона» из Хорватии Иво Кука (12-9).

Кук забуксовал на старте карьеры в профессиональных ММА, но со временем набрал приличный ход — за последние пять лет он потерпел всего два поражения при восьми досрочных победах. Причём семь из них он одержал уже в первом раунде. Учитывая, что и Спивак только одному сопернику позволил продержаться до второго раунда, а со всеми остальными расправился в первом, есть все основания рассчитывать на обоюдоострый экшн со стартовых секунд боя.

Перед этим в клетку-гексагон поднимется Хасан «Чёрный Волк» Асхабов (15-2), владеющий титулом WWFC в весе до 66 кг с апреля 2015 года. Очередную защиту он проведёт против Михаила «Танцора» Одинцова (9-1) из Беларуси.

В отличие от Асхабова, которого в его 23 года впору считать настоящим ветераном лиги, ведь в ней он провёл уже 7 поединков, 26-летний Одинцов дебютировал под эгидой WWFC только в конце прошлого года, играючи выиграв по очкам претендентский поединок у напористого киргиза Кубаныча Абдисалама. Примечательно, что Михаил «по-настоящему» в профессионалах ещё не проигрывал — единственное поражение в его послужном списке обусловлено дисквалификацией. На сегодняшний день Хасан выиграл пять поединков подряд. У Одинцова — серия из четырёх победных выступлений.

Ещё один титул чемпиона мира по версии WWFC будет разыгран в весе до 61 кг — за престижный пояс сразятся Хусейн «Лев» Асхабов (14-0) и Эдилсон Тейшейра (25-13-2), представляющий знаменитую бразильскую школу ММА.

В силу различных причин Хусейн вынужденно простаивал без поединков с декабря 2016 года, когда в рамках WWFC 5 победил бельгийца Донована Десма, и сейчас горит желанием как можно ярче вернуться в дело. Тейшейра, карьера которого стартовала ещё в 2005 году, от недостатка боевой практики, напротив, не страдал. В прошлом году он провёл три боя и уже успел один раз выступить в 2018-м. В этих четырёх поединках на его счету три победы. Все — досрочные.

Помимо основных событий в эпицентре боевых действий, всех посетителей турнира WWFC 10 ждут эксклюзивные фотозоны, интерактивы и розыгрыши ценных призов. Гости VIP-зоны привычно смогут погрузиться в абсолютный комфорт, дополнив просмотр поединков приятными бонусами от организаторов, в числе которых — сеты от модных DJ и MC, изысканный фуршет с эксклюзивными угощениями, а также незабываемая вечеринка AfterParty в компании с чемпионами мира и звёздными гостями события.

Главное событие весны 2018 года в украинских ММА, юбилейный турнир WWFC 10 от всемирной лиги World Warriors Fighting Championship, генерального партнёра международного бренда «Nemiroff» и титульного партнёра Parimatch состоится уже в эту субботу, 24 марта, в киевском Дворце спорта.

Трансляция всех поединков WWFC 10 — 24 марта в 23:20 на телеканале «НТН»!

Полный файткард WWFC 10:

Артём Будур (4-5; Украина) vs Анзор Чакаев (0-0; Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг Магомед Сатуев (1-0; Чечня) vs Богдан Куделя (1-0; Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг Теймур Рахимов (2-1; Украина) vs Джамал Гебенов (3-1; Карачаево-Черкессия) 3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг Малач Алиев (5-1; Дагестан) vs Вугар Кяримов (9-3; Азербайджан) 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг Иван Дзябенко (5-0; Украина) vs Егор Бровко (2-0; Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг Александру Инсурацел (6-1; Молдова) vs Александр Лунга (23-11; Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг Руслан Хажмурзаев (2-0; Чечня) vs Морган Шаррье (9-5; Франция) 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг Кирилл Горобец (5-1; Украина) vs Владислав Хорошевский (5-4; Украина) 3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг Михаил Котруцэ (8-1; Молдова) vs Энтони Грондин (6-1; Франция) 3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг Хусейн Асхабов (14-0; Люксембург) vs Эдилсон Тейшейра (24-12-2; Бразилия) Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 61 кг Хасан Асхабов (15-2; Люксембург) vs Михаил Одинцов (10-1; Беларусь) Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг Сергей Спивак (7-0; Украина) vs Иво Кук (12-9; Хорватия) Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе свыше 93 кг