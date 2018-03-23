22 апреля в Екатеринбурге состоится битва проспектов

22 апреля в Екатеринбурге состоится большой вечер бокса, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Интересным событием вечера станет 10-раундовый бой за титул WBA Asia в первом лёгком весе (до 59 кг) между не имеющими поражений Акжолом Сулайманбеком Уулу (10-0, 5 КО), проживающим в Екатеринбурге, и венесуэльцем Леонардо Падильей (16-0, 12 КО). Турнир пройдёет в ДИВС «Уралочка» (начало турнира — в 17:00 по местному времени).

Для 27-летнего Акжола Сулайманбека Уулу это уже второй бой за 2018 год и второй визави из Южной Америки. В феврале Акжол меньше чем за три раунда разобрался с колумбийским джорнименом Девисом Пересом. Однако на этот раз вcё по-другому. В соперниках вместо неоднократно битого и лишённого особой мотивации боксёра будет молодой, амбициозный и голодный до побед проспект c нулём в графе «поражения».

22-летний Леонардо Падилья начал профессиональную карьеру в ноябре 2014 года и почти три года боксировал в родной Венесуэле. Качество оппозиции, если смотреть на послужные списки, оставляло желать лучшего, зато плотность поединков у Падильи была почти олдскульной: он по шесть раз дрался в 2015-м и 2016-м.

Первое относительно серьёзное испытание случилось на выезде в Колумбии в сентябре 2017 года. Леонардо скрестил перчатки с панамцем Даниэлем Мирандой в бою за вакантный титул WBA Fedebol в первом лёгком весе и выиграл единогласным решением судей по итогам девяти раундов. Победа позволила венесуэльцу сходу забраться на 13-ю строчку топ-15 WBA.

Главная интрига в предстоящем поединке: чей нолик в графе «поражения» исчезнет? Бои небитых граждан (проспект-клэши) всегда вызывают интерес. И в данном случае силы примерно равны: оба боксёра находятся во второй сотне мирового рейтинга (Акжол на 199-м месте, а Леонардо на 151-м), оба владеют региональными титулами: WBA Fedebol у Падильи и WBC Asian Boxing Council Continental (добытый в мае прошлого года) у Сулайманбека Уулу.

Оба на серьёзном международном уровне пока не испытаны, и грядущий бой будет для обоих взаимной проверкой. Падилью на родине прозвали «Мэйвезером» за похожую манеру защищаться и быстрые жалящие комбинации ударов, но очередная (на этот раз венесуэльская) копия Флойда ещё не встречалась с таким упорным и настойчивым боксёром, как Акжол.

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