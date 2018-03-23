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Школьники из Черемушек сразились в математическом бою
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Школьники из Черемушек сразились в математическом бою 

Управа района Черемушки 2 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
В отделении № 1 школы № 2115 в рамках взаимодействия с центром подготовки к основному и единому госэкзаменам «Развитие» состоялся математический бой среди обучающихся пятых классов.
Мероприятие прошло совместно с преподавателями Малого механико-математический факультета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Дети проявили не только знания, но и смекалку, и логическое мышление. «Благодарим участников, поздравляем победителей. Желаем новых свершений и побед!», — добавляет пресс-служба школы района Черемушки.
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