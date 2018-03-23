Появились слухи о потерях американцев в бою с вагнеровцами

В Сети появились ничем пока не подтвержденные сведения о якобы потерях американских военных в результате боя с ЧВК «Вагнера» в начале февраля неподалеку от нефтяного месторождения Коноко в Сирии.

Об этом бое, о котором ранее не упоминалось, сообщает Telegram-канал WarGonzo, не указывая свои источники.

Утверждается, что колонну ЧВК «Вагнера», которая попала под авиаудар США, разбили не полностью — под удар якобы попала только 5-ая рота «Ратибор». После этого, как утверждается, американские спецназовцы «вышли добивать» бойцов ЧВК, однако «наткнулись на еще одну роту ЧВК» — «Карпаты», где воюют в основном выходцы из Донбасса.

Канал утверждает, что между спецназом США и «Карпатами» разгорелся бой, в котором «невозвратные потери американцев составили до 20 человек». В итоге военные из США отступили на завод, после чего по ЧВК снова начала работать артиллерия.

При этом, по данным канала, впервые серьезные бои между вагнеровцами и спецназом США произошли еще в сентябре 2017 недалеко от Дейр-эз-Зора.

Напомним, 8 февраля стало известно, что «оборонительный» удар коалиции США в Сирии пришелся не по местному ополчению, а по подразделениям «ЧВК Вагнера». Появились сообщения о якобы гибели 200 человек и выше. Однако выяснилось, что число сильно преувеличено: сообщалось о гибели 15–20 человек, по другим данным — 13 россиян.

В начале марта было опубликовано новое видео последствий удара коалиции США по «вагнеровцам» в Сирии.