Баду Джек: Сперва побью Стивенсона, а затем и всех остальных чемпионов

19 мая в Монреале (Канада) Баду Джек (22-1-2, 13 КО) проведёт второй поединок в рамках полутяжёлого дивизиона (до 79,4 кг) и попытается свергнуть долгоиграющего чемпиона мира, обладателя титула WBC Адониса Стивенсона (29-1, 24 КО).

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Джек доволен решением перейти в полутяжёлый дивизион: «Как же здорово я сейчас себя чувствую. Могу гораздо больше времени тратить непосредственно на подготовку. Ведь раньше приходилось долго бороться с весом. Я ведь достаточно таки крупный парень. Чувствую, что в полутяжёлом весе я гораздо быстрее и мощнее. Это было отличное решение».

Джек, представляющий промоутерскую компанию легендарного Флойда Мэйуэзера (Mayweather Promotions), угрожает чемпиону нокаутом: «У меня был отличный тренировочный лагерь. Пожалуй, лучший за всю карьеру. И я собираюсь побить Стивенсона. Никаких больше игр — я всегда нацелен на нокаут».

«Стивенсон — знатный панчер. Но он ведь и боксёр очень даже неплохой. Он не из тех, кто рассчитывает только лишь на свою ударную мощь. Поэтому точно знаю, что поединок порадует болельщиков. Собираюсь отобрать у него титул. Собираюсь в третий раз стать чемпионом мира. Хочу объединить титулы. Сперва пройду Стивенсона, а потом одного за другим перебью всех чемпионов», — не скрывает коварного замысла претендент.

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