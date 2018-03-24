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СМИ: Тайсон Фьюри возвращается в ринг, выступит в одном шоу с Флэнеганом
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СМИ: Тайсон Фьюри возвращается в ринг, выступит в одном шоу с Флэнеганом 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
По данным ESPN, поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в весе до 63,5 кг между британцем Терри Флэнеганом (33-0, 13 КО) и американцем Морисом Хукером (23-0-3, 16 КО) состоится 9 июня.
В рамках шоу ожидается возвращение в ринг бывшего чемпиона мира в хэвивейте Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО). В ноябре 2015-го года Фьюри сверг с трона украинского гегемона супертяжёлого веса Владимира Кличко (64-5, 53 КО), но так и не провёл ни одной защиты титула.
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Напомним, бой Флэнеган−Хукер планировался на 14 апреля в андеркарде чемпионского поединка средневесов Билли Джо Сондерса (26-0, 12 КО) и Мартина Маррея (36-4-1, 17 КО). По причине травмы Сондерса, его бой против Маррея перенесён на 23 июня и состоится в Лондоне (Великобритания).
Не исключено, что перенос поединка связан с ситуацией вокруг положительной допинг-пробы Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО). Реванш Альвареса против чемпиона Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) запланирован на 5 мая, но может не состояться, если вина мексиканца будет доказана.
Сондерс не скрывает желания заменить Альвареса и определить с Головкиным абсолютного чемпиона в дивизионе.
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