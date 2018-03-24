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Сегодня Артур Акавов проведёт бой с Жаном Карлосом Прада
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Сегодня Артур Акавов проведёт бой с Жаном Карлосом Прада 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковская губерния
24 марта в эстонском Тарту Артур Акавов проведёт бой с боксёром из Венесуэлы Жаном Карлосом Прада, накануне прошло взешивание боксёров. Жану Карлосу Прада 33 года, Артуру Акавову — 32, оба в 2016 году были претендентами на бой за звание чемпиона мира. Фото: Инстаграм Артура Акавова. Артур Акавов родился в Новочеркасске, на любительском уровне победитель многих международных турниров, мастер спорта России, в период 2006—2009 состоял в национальной сборной Эстонии, принимал участие в чемпионатах Европы и мира. На всероссийских соревнованиях представлял город Псков, член спортивного общества «Динамо». Среди профессионалов боксирует начиная с 2011 года, трижды защищал титул чемпиона Европы по версии WBO. Также обладал титулом чемпиона мира по версии WBF. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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