Алим Набиев: Баста тренируется у нас в клубе, а Боня просто любит кикбоксинг

23-летний азербайджанец Алим Набиев был подписан в Glory в прошлом году, но за это время ему уже удалось стать обязательным претендентом на пояс и войти в элиту мирового кикбоксинга. В данной организации он провел всего три боя, в которых сумел победить одного молодого проспекта и двух бывших чемпионов промоушена. Несмотря на низкую популярность кикбоксинга у нас в стране, про Набиева многие знают: он получает респекты от Басты, на его бои прилетает поболеть Виктория Боня , а в его углу во время боя частенько замечают известных бизнесменов. Специально для «Советского спорта» Алим рассказал, почему его поддерживают звезды российского шоу-бизнеса, ответил на вопрос о сексуальной ориентации Бадра Хари, а также поделился ожиданиями от предстоящего азербайджано-армянского противостояния в титульном бою Glory.

— Алим, после поединка с Седриком Думбе вы получили поздравления от многих звезд шоу-бизнеса, среди которых особенно выделяется Виктория Бони и рэпер Баста. Расскажите, так получилось, что их внимание привлекла ваша персона? — Ну, Виктория любит бои, и мы с ней знакомы давно. Она давно поддерживает меня и бойцов из моего клуба — это пошло еще с первых турниров Fight Nights, когда она яро болела за моего старшего товарища и близкого друга Романа Маилова. С тех пор много времени прошло, но Вика все также нас поддерживает.

А что касается Басты, то он тренируется у нас в клубе VityazFight. Я сам не ожидал от него поздравлений и был приятно удивлен. Действительно, было очень приятно. Человек, можно сказать, меня бесплатно прорекламировал на двухмиллионную аудиторию.

Поздравляю бойца команды @vityaz_fight (@rusgym_fightteam) @alim_nabiyev, который одержал уверенную победу над бывшим Чемпионом Глори, Седриком Думбе, на турнире Glory 51 Rotterdam 3 марта. Как заранее объявили организаторы промоушена, победитель этого боя будет драться против Чемпиона, Харута Григоряна, за титул!

5 Мар 2018 в 5:18 PST — Многие россияне помнят вас только по турниру «Легенда». И тут «оп», а вы уже обязательный претендент на пояс Glory. Расскажите для тех, кто пропустил 3-4 года из вашей жизни, как вы там оказался? — Почему? Многие помнят меня еще по W5. Я вел хороший рекорд, в год проводил по 12 боев, во всех одерживал победы. Стал чемпионом проекта W5, где среди 32 бойцов стал лучшим. Почти все бои проходили в Москве, да и вообще около 50 процентов моих боев проходили именно в столице России. Конечно, турнир «Легенда» еще больше увеличил мою узнаваемость, но потом кикбоксинг как-то пропал из виду на пару лет, поэтому и не сильно слышно было обо мне.

Сейчас кикбоксинг снова начал набирать обороты, и люди вновь стали следить за мной. Возможно, это связанно с тем, что я показал хорошее начало в Glory: 3 боя — 3 победы, из которых я двух бывших чемпионов снял. После этого, конечно, очень поднялась моя популярность в Грузии, Азербайджане, Турции, Украине, России и Казахстане — в этих странах живут много моих земляков… А, в общем, после победы над Хольцкеном, вся Европа знает обо мне!

А как я оказался в Glory, и где был до него? Выступал в ACB Kickboxing, на Kunlun Fight, бил Йохана Лидона при его публике за самый престижный пояс по тайскому боксу среди профессионалов WMC, входил в 15 сильнейших бойцов … Наверное, этим и заслужил попадание в главный кикбоксерский промоушен мира.

— Кстати, о Хольцкене. Он же был вашим кумиром, поэтому можете рассказать, чем он уникален? Для многих россиян вызвало недоумение приглашение его на замену в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) вместо Юргена Бремера . — Он не был моим кумиром — это был просто хороший боец, с которым очень давно хотел сравниться силами. Я ему при первой же встрече сказал, что подпишу контракт с Glory и побью его. Ники тогда сделал равнодушное лицо и ответил: «Хорошо». В итоге, я сделал с ним то, что и говорил.

Что касается участия в Суперсерии, то Хольцкен это заслужил. Он достаточно известный боец, который на протяжении нескольких лет являлся неоспоримым чемпионом Glory + имел в своем активе хорошую статистику в профессиональном боксе (13 боев — 13 побед, 10 из них нокаутом). Другое дело, что бокс у него действительно хромает — я бы лучше мог побоксировал на WBSS. Если бы мне дали такой шанс, я бы рвал любой ценной!

— Да, участие в Суперсерии значительно увеличило бы вашу узнаваемость и принесло бы неплохой гонорар. У вас в карьере, кстати, был довольно «громкий» бой в Иваново на турнире Steel Fights, за который вам не выплатили полную сумму гонорара, а скандал после этого боя немного увеличил вашу узнаваемость, сделав героем нескольких сюжетов. Организатор турнира Максим Ивашкин вам до сих пор не выплатил деньги? О какой цифре идет речь? — Должен нормальную сумму — не хочу называть. Скажу лишь, что я смогу купить на нее автомобиль в Москве, если он отдаст (смеется).

— Раз уж затронули тему об автомобиле: год назад в интернете многие бойцы репостили ваше объявление о продаже Porsche Cayenne в Полтаве. Продать в итоге удалось? — Да, продавал (смеется). Потом решил оставить папе, чтобы он на ней ездил. Просто машина стоит, а я все время в Москве — что ей просто так пылью покрываться? Сейчас, в прочем, я опять думаю продавать — если что, пишите в директ (подмигивает).

— Свой последний бой с Седриком Думбе вы проводили в один вечер с Бадром Хари. Многие подозревают его в гомосексуализме и связях с Криштиану Роналду . По вашему, Бадр похож на гомосексуалиста? — Я думаю, это все слухи. Подойдите и спросите у него сами — вы услышите точный ответ (смеется). Вообще, я не знаю, как понять гей человек или нет. Никогда не встречал и не хочу вообще пересекаться с такими персонажами.

— После победы над Думбе вы стали обязательным претендентом на пояс Glory. Впереди ждет бой с Арутом Григоряном, в котором многие видят принципиальное азербайджано-армянское противостояние. Что сами скажете о таком противостоянии? — На мне лежит большая ответственность. Я пока не знаю, что буду делать, но я выиграю этот бой любой ценой. Сейчас я нахожусь в Баку, и здесь на меня делают огромную ставку — люди верят в меня, я не могу подвести их. Лучше умереть, чем проиграть. Повторюсь, я выиграю этот бой любой ценой. Это будет большая победа не только для меня, но и для всего Азербайджана.