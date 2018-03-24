Результаты из Голливуда: Дычко и Турсынгалиев победили досрочно, Габальо и Пайано — по очкам

Голливуд, США. Филиппинец Рэймарт Габальо (19-0, 16 КО) завоевал титул «временного» чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг), выиграв у небитого ранее американца Стефона Янга (17-1-3, 7 КО) в 12-ти раундах единогласным решением судей со счётом 118-109, 117-110 и 117-110. В 3-м раунде Янг побывал в нокдауне.

Экс-чемпион мира WBA в легчайшем весе доминиканец Хуан Карлос Пайано (20-1, 9 КО) огорчил филиппинского проспекта Майка Планиа (14-1, 7 КО), нанеся ему первое поражение в профикарьере. В 3-м раунде Планиа сумел отправить Пайано в нокдаун, но не воспользовался шансом завершить бой досрочно и в итоге уступил единогласным решением судей: 96-93, 97-92 и 97-92 в пользу Хуана Карлоса.

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (5-0, 5 КО) ярко расправился с американцем Стефаном Кирноном (2-1, 1 КО), нокаутировав одним точным попаданием в первом же раунде.

Соотечественник Дычко, полулегковес Муса Турсынгалиев (8-0, 7 КО) задержался в ринге дольше, но и соперник у него был не в пример опытнее — доминиканский джорнимен Луис Хинохоса (31-14, 18 КО). Турсынгалиев остановил Луиса в конце третьего раунда, предварительно уронив на настил во втором, и стал обладателем титула чемпиона США по версии NABA.

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