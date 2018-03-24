Ещё
Результаты из Голливуда: Дычко и Турсынгалиев победили досрочно, Габальо и Пайано — по очкам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Результаты из Голливуда: Дычко и Турсынгалиев победили досрочно, Габальо и Пайано — по очкам 

Vringe.com 50 минут назад
Фото: Vringe.com
Голливуд, США. Филиппинец Рэймарт Габальо (19-0, 16 КО) завоевал титул «временного» чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг), выиграв у небитого ранее американца Стефона Янга (17-1-3, 7 КО) в 12-ти раундах единогласным решением судей со счётом 118-109, 117-110 и 117-110. В 3-м раунде Янг побывал в нокдауне.
Экс-чемпион мира WBA в легчайшем весе доминиканец Хуан Карлос Пайано (20-1, 9 КО) огорчил филиппинского проспекта Майка Планиа (14-1, 7 КО), нанеся ему первое поражение в профикарьере. В 3-м раунде Планиа сумел отправить Пайано в нокдаун, но не воспользовался шансом завершить бой досрочно и в итоге уступил единогласным решением судей: 96-93, 97-92 и 97-92 в пользу Хуана Карлоса.
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (5-0, 5 КО) ярко расправился с американцем Стефаном Кирноном (2-1, 1 КО), нокаутировав одним точным попаданием в первом же раунде.
Соотечественник Дычко, полулегковес Муса Турсынгалиев (8-0, 7 КО) задержался в ринге дольше, но и соперник у него был не в пример опытнее — доминиканский джорнимен Луис Хинохоса (31-14, 18 КО). Турсынгалиев остановил Луиса в конце третьего раунда, предварительно уронив на настил во втором, и стал обладателем титула чемпиона США по версии NABA.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Уайлдер: Как только Джошуа слышит моё имя, сразу же начинает нервничать Сондерс интригует: Дайте мне Альвареса или Головкина, и я покажу, чего стою Ирландскому слаггеру мало поединка с Альваресом — хочет взять реванш у Юбэнка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой83
В падении Загитовой обвинили Медведеву8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ95
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ76
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение