Признание Джошуа: Боюсь потерять нолик в графе поражений

За неделю до объединительного поединка против чемпиона WBO Джозефа Паркера (25-0. 18 КО) из Новой Зеландии, чемпион-супертяж по версиям WBA Super, IBF, IBO британец Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) признался, что ощущает давление от возможной потери нолика в графе поражений.

«Бокс устроен немного по-другому, — объясняет чемпион корреспонденту Sky Sports. — Страх потерять нолик в графе поражений давит на тебя, и ты нервничаешь. Никто не хочет потерять нолик, никто не хочет проиграть. В других видах спорта проиграть не столь критично, как в боксе. Возьмите, к примеру, легендарного (теннисиста) Роджера Федерера. Разве имеет какое-либо значение кому он проигрывал? А в боксе поражение остаётся с вами на всю карьеру, остаётся в вашем рекорде».

«Тем не менее, поражение не ставит крест на твоей карьере. Важно не то, как ты проиграл. А то, как это на тебя повлияло. Сумел ли ты продолжить движение вперёд после поражения. Тот же Владимир Кличко проигрывал, но возвращался. Если я споткнусь и упаду, то встану, стряхну с себя пыль и пойду дальше. Стоит тебе единожды проиграть, как люди сразу же забывают о всех твоих победах. Боюсь ли я проиграть? Да. Потому что так устроен бокс», — философствует чемпион.

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Напомним, бой Джошуа−Паркер состоится 31 марта в Кардиффе (Великобритания) на стадионе Principality.

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