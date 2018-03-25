Гуламирян стал чемпионом мира и претендентом для Гассиева

Марсель, Франция. Уроженец Армении, проживающий и выступающий во Франции Арсен Гуламирян (23-0, 15 КО) завоевал вакантный титул «обычного» чемпиона мира WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг), одержав победу над ранее небитым представителем Бельгии Риядом Мерхи (24-1, 20 КО). Рефери остановил бой в 11-м раунде ввиду одностороннего избиения бельгийца.

Напомним, что предыдущим обладателем титула WBA Regular был кубинец Юниэр Дортикос, 3 февраля проигравший Мурату Гассиеву , который после этого стал «объединённым» чемпионом по версии WBA, поскольку также владеет поясом IBF.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гуламирян-Мерхи (появится позже)

Перед этим французский суперполусредневес (до 69,9 кг) Мишель Соро (32-2, 21 КО) стал обладателем вакантного титула «временного» чемпиона мира WBA, перебоксировав небитого ранее американца Джона Вера (18-1, 11 КО). Судьи единогласно определили Мишеля в победители по итогам 12-ти раундов.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Соро-Вера (появится позже)

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