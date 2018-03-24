Прямая онлайн трансляция: Арсен Гуламирян — Рияд Мерхи, Мишель Соро — Джон Вера

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Марселе (Франция), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— Бой за вакантный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг) между Арсеном Гуламиряном (22-0, 14 КО) из Армении и Риядом Мерхи (24-0, 20 КО) из Кот-д'Ивуара.

Андеркард

— Бой за звание «временного» чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) между ивуарийцем Мишелем Соро (31-2-1, 21 КО) и американцем Джоном Вера (18-0, 11 КО).

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (24.03.) — 23:15 (Киев), (25.03.) — 00:15 (Москва), 03:15 (Астана)

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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