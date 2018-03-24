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Бой Артура Акавова можно посмотреть в прямом эфире на YouTube
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Бой Артура Акавова можно посмотреть в прямом эфире на YouTube 

Псковская губерния 3 часа назад
Бой псковского боксёра Артура Акавова с венесуэльцем Жаном Карлосом Прада можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube. Трансляция начнётся в 19:00, бой Акавова и Прада начнётся приблизительно около 21:00. Международный турнир «Битва под Нарвой» проводит спортивный клуб «All Stars» совместно с федерацией профессионального бокса Эстонии. В нем примут участие известные бойцы Эстонии, России, Казахстана, Узбекистана, Канады и Швеции. Главным боем вечера станет бой за титул чемпионки IBF Intercontinental среди женщин между россиянкой Еленой Градинарь и Оливией Герула из Канады.
Псковская губерния: последние новости
Сегодня Артур Акавов проведёт бой с Жаном Карлосом Прада «К сожалению, это не наш депутат, мы бы разобрались быстро» - Турчак о Слуцком Стартовало формирование судейских бригад 23-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
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